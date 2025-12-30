Un hombre de 40 años, que contaba con orden de detención activa por robos agravados, fue detenido este martes 30 de diciembre en pleno centro de Mar del Plata, en el marco del Operativo Sol a Sol, tras una investigación encabezada por personal policial de la Comisaría Tercera.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el 2 de diciembre, cuando un hombre de 57 años regresó a su vivienda de uso vacacional, ubicada en el barrio Termas Huinco, y constató que delincuentes habían ingresado al inmueble tras forzar accesos, sustrayendo diversos elementos, entre ellos un televisor, una notebook y prendas de vestir, entre otros objetos.

A partir del hecho, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 3ª inició tareas investigativas que incluyeron declaraciones testimoniales, relevamiento vecinal y análisis de registros fílmicos, logrando identificar al presunto autor, quien habría cometido robos reiterados bajo las modalidades de escalamiento y comisión en poblado y en banda.

Con las pruebas reunidas, el 9 de diciembre se concretó un allanamiento con orden de detención en una vivienda ubicada en calle Bosch al 1700, con la participación del GTO de la Comisaría 9ª y el Grupo GAD, aunque el procedimiento arrojó resultado negativo respecto a la captura del imputado. No obstante, se incorporaron nuevos elementos a la causa y se profundizó la búsqueda.

Finalmente, este 30 de diciembre, y tras tareas de seguimiento, efectivos del GTO de la Comisaría Tercera, en colaboración con personal de la Comisaría Segunda, lograron ubicar al acusado en Buenos Aires y Almirante Brown, en inmediaciones del Palacio de Tribunales, donde fue reconocido y detenido.

El procedimiento fue puesto en conocimiento de la UFI N° 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, y del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo del Dr. Daniel De Marco, que dispusieron el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El imputado cuenta con antecedentes penales por robo agravado en poblado y en banda y violación de domicilio, y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.