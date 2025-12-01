Un hombre de 34 años fue detenido este lunes en Colectora Ruta 88 y calle 44, en Mar del Plata, acusado de haber agredido brutalmente y amenazado a su pareja en un hecho ocurrido en el partido de Quilmes. La detención se concretó por orden del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Quilmes en el marco de la causa por “Lesiones Graves Agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”.

El violento episodio fue denunciado el 23 de noviembre, cuando una mujer de 35 años relató que, tras una discusión, su pareja —en estado de ebriedad— comenzó a insultarla y la golpeó con un puñetazo en el ojo izquierdo, provocándole la pérdida de conocimiento. Al despertar, la víctima aseguró que el agresor la amenazó de muerte.

Pese a la gravedad de la situación, el mismo atacante la trasladó hasta la UPA 17 de Bernal y luego se retiró del lugar. Fue el personal médico quien finalmente la derivó al Hospital de Quilmes. La mujer solicitó el cese de hostigamiento, una restricción de acercamiento y recibió un botón antipánico, instalado por el Centro de Mujeres y personal especializado.

Las actuaciones iniciales fueron dispuestas por la UFI Nº10, que ordenó medidas en el marco de los delitos de “Lesiones y Amenazas”, además de la notificación al imputado y exámenes médicos legales. También se implementaron rondines preventivos y asistencia legal para la víctima.

Finalmente, este lunes, efectivos de la Comisaría Octava localizaron y detuvieron al sospechoso en la zona sur de Mar del Plata. La secretaria del juzgado interviniente, Dra. Pagano, avaló el procedimiento y dispuso el traslado del detenido a sede judicial, donde deberá declarar este 2 de diciembre.

El caso continúa en proceso judicial bajo la carátula de violencia de género agravada por el vínculo, uno de los tipos penales más severos en materia de agresiones dentro del ámbito familiar.