Un hombre de 22 años fue detenido en Mar del Plata por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta, en el marco de una causa por “homicidio culposo calificado”, luego de que se lograra localizarlo tras una serie de tareas investigativas.

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El procedimiento se concretó en inmediaciones de avenida Jara y Santa Cruz, donde efectivos policiales que trabajaban de manera encubierta establecieron el lugar donde el imputado se desempeñaba laboralmente y procedieron a hacer efectiva la captura.

La orden de detención había sido emitida por el Juzgado Correccional N°1, a cargo de la Dra. Inés Haydée Olmedo, en el marco de la causa N°17037. Según indicaron fuentes judiciales, el joven tenía pedido de captura activo desde el 15 de abril, luego de que quedara firme una condena de 4 años y 8 meses de prisión.

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Tras cumplirse las actuaciones correspondientes, desde la secretaría del Dr. Gustavo Landauru se dispuso el inmediato traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

El imputado fue notificado formalmente de la sentencia y quedó alojado en el complejo penitenciario bonaerense.

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