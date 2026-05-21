Efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron a un hombre de 63 años en General Madariaga, acusado de abuso sexual con acceso carnal reiterado, lesiones agravadas y amenazas contra su ex pareja, en el marco de una causa judicial en curso.

Ads

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Federal de Investigaciones, a través de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pinamar, bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La captura se concretó tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo del juez Mancinelli, luego de la denuncia presentada por la víctima.

Ads

Puede interesarte

Como resultado de las tareas investigativas, el imputado fue localizado y detenido en Saavedra 1100. Tras su aprehensión, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde permanecerá hasta su derivación a una unidad del Servicio Penitenciario, en el marco de la prosecución de la causa judicial.

Ads