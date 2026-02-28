Un hombre de 30 años que era buscado por la Justicia de San Nicolás en el marco de una causa por abuso sexual agravado, fue atrapado por agentes policiales en la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata.

Del operativo participaron efectivos del Destacamento Ferroautomotor y de la Comisaría Cuarta, al constatarse que pesaba sobre él una orden de captura activa por abuso sexual agravado. El procedimiento se llevó a cabo cuando los agentes identificaron al individuo y verificaron sus datos a través del sistema informático policial.

Según se informó, el sujeto era requerido por la Justicia en una causa caratulada “abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido por el encargado de la guarda”, con intervención de la Fiscalí de Violencia de Género del Departamento Judicial San Nicolás.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Miofo, quien fue notificada del procedimiento y dispuso la inmediata detención del imputado, quien quedó alojado a disposición judicial y se coordinó su traslado a sede judicial de Tigre para continuar con las actuaciones correspondientes.

