Un enfermero domiciliario fue detenido en la ciudad de Port Jefferson, en el estado de Nueva York, acusado de golpear brutalmente a un nene de 5 años con parálisis cerebral al que cuidaba. El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2025 en la vivienda familiar del menor y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Ads

La Policía del condado de Suffolk confirmó la detención de Bruno Valenzuela, quien se desempeñaba como asistente de salud en el hogar y trabajaba con la familia desde hacía casi tres años y medio. Según la investigación, el acusado se encontraba solo a cargo del niño al momento de la agresión.

De acuerdo con el informe policial, las imágenes muestran al enfermero golpeando al menor con cachetadas en la espalda y el pecho, provocándole moretones. El niño, que no podía defenderse debido a su condición, aparece llorando mientras es sacudido de un lado a otro.

Ads

Puede interesarte

La familia comenzó a sospechar al notar cambios en el comportamiento del nene y la aparición de lesiones en su cuerpo. Al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que Valenzuela lo había golpeado en reiteradas oportunidades mientras le cambiaba la ropa, al tiempo que le repetía la frase “relajate, relajate”.

Tras ver las imágenes, los padres trasladaron al niño al Hospital Universitario Stony Brook el 22 de diciembre y realizaron la denuncia policial. El material audiovisual fue clave para el avance de la causa y la posterior detención del acusado.

Ads

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Víctimas Especiales de la policía local. Valenzuela fue imputado por poner en peligro el bienestar de una persona físicamente discapacitada y por poner en peligro el bienestar de un menor. Luego de una audiencia judicial, fue liberado y se declaró inocente de los cargos.

Puede interesarte

En paralelo, la agencia Christian Nursing Registry, con sede en Smithtown, informó que despidió de inmediato al enfermero. Desde la empresa aseguraron que el acusado contaba con antecedentes limpios y que, según su evaluación, se habría tratado de un hecho aislado.

Fuente: con información de TN