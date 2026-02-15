El sospechoso capturado por la PFA

La Policía Federal Argentina detuvo este domingo en Avellaneda a un hombre acusado de haber lanzado una bomba molotov contra efectivos de seguridad durante los disturbios frente al Congreso de la Nación Argentina, en el marco de la movilización contra la Reforma Laboral.

El arresto fue realizado por la Superintendencia de Investigaciones Federales cuando el sospechoso salía de un torneo amateur de boxeo. Desde el Ministerio de Seguridad lo identificaron como Militon I. Tolomeo, de 39 años.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre fue identificado a partir del análisis de imágenes que habrían permitido establecer su participación directa en el lanzamiento del artefacto incendiario contra personal de fuerzas federales.

Tras la detención, y por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº6 de la Ciudad, se allanó su domicilio en el barrio porteño de Caballito, sobre la avenida Directorio al 600. En el procedimiento se secuestraron prendas similares a las utilizadas durante los incidentes, bidones con combustible y alcohol, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Flagrancia Este porteña y continúa en desarrollo.

Fuente: Infobae