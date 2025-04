En un curioso episodio, la Policía logró detener en el barrio La Trinidad a un hombre de 33 años imputado por el homicidio culposo de un nene de 14 años que fue atropellado días atrás en la Ruta 2. Agentes de la Subcomisaría Camet ingresaron a una vivienda tras observar signos de violencia, momento en que salió del interior el sujeto, arma en mano, y exclamó: “Qué susto me dieron”.

Según informó la Jefatura Departamental, los agentes observaron en la vivienda todos los vidrios del frente del domicilio astillados. Por ese motivo decidieron ingresar al patio externo del lugar, sin hallar nada sospechoso. Sin embargo al retirarse del lugar se dio la aparición del imputado, en “actitud temeraria”, según indicaron.

Con el participación del fiscal Fernando Moure y el juez Juan Tapia, se procedió al allanamiento de urgencia del domicilio, con la presencia de agentes de la Comisaría Sexta, Camet y personal del GAD. De esta manera se ordenó el traslado del sospechoso a la Unidad Penal N°44 de Batán y se logró el secuestro de una gran cantidad de armamento.

Puede interesarte

Según el relevamiento policial, en el interior de la propiedad se secuestró una escopa 12/70 calibre 12, una escopeta de repetición calibre 12, un revólver sobre acción marca Taurus, un arma no letal marca Exalt, arma no letal marca Due, arma no letal marca Chaser y Kingman, 77 cartuchos 12/70, 125 municiones.357, 25 municiones .22, municiones .380, una vaina servida .380, documentación de las armas tenencia de uso civil, credencial vigente de legítimo usuario y tarjetas de consumo de municiones.

El hecho por el que se detuvo a este sujeto ocurrió el pasado sábado 5, cuando el adolescente iba a bordo de una bicicleta por la Ruta 2 y fue atropellado por el conductor de una motocicleta BMW.

La víctima murió el lunes siguiente a la noche, luego de haber sido operada por un traumatismo craneal. Si bien en un principio respondió de manera favorable, luego se detectó una complicación hepática que también requirió intervención quirúrgica. “Su estado se agravó y lamentablemente se produjo el deceso”, había informado el fiscal Germán Vera Tapia en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

Mientras la investigación avanzaba, los familiares y amigos del adolescente convocaron a una movilización para este jueves 17 a las 12:00 en la Ruta 2 a la altura del barrio 2 de Abril, en un reclamo por justicia.