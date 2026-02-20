Un hombre de 37 años fue aprehendido este viernes por la mañana en la vía pública, señalado como el presunto autor del homicidio de Víctor Pohl (59), quien había sido encontrado atado de manos y desnudo en el interior de su vivienda del barrio Los Pinares, en Mar del Plata.

El operativo estuvo a cargo del Gabinete de Homicidios de la DDI local, tras una pesquisa que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y tareas de seguimiento en distintos sectores de la ciudad. Entre los elementos que resultaron determinantes para avanzar sobre el sospechoso figuraron unas llamativas zapatillas de color rojo intenso.

El hecho se remonta al 4 de febrero, cuando el ahora detenido, identificado como Sergio Rolón (37), se presentó en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Piran al 500. Ambos mantenían un vínculo previo, lo que explica que Pohl le abriera la puerta. De acuerdo a la investigación, el encuentro derivó en un ataque que terminó con la muerte del hombre por asfixia mecánica.

El cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente por un compañero laboral que pasó a buscarlo para ir a trabajar. Al ingresar a la propiedad, lo halló en el comedor, recostado boca arriba, con las manos atadas y sin vida. Tras el aviso a las autoridades, intervinieron peritos de la Policía Científica y tomó el caso el fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI N° 7, quien supervisó las actuaciones junto a la cúpula policial departamental.

