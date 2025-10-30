El padre y el tío del futbolista Agustín Almendra fueron detenidos en la localidad bonaerense de Gonnet, acusados de formar parte de una banda dedicada al robo de vehículos.

Se trata de Pablo Ezequiel Almendra y su hermano, Miguel Ángel Almendra, quienes quedaron a disposición de la Justicia Penal de La Plata bajo la carátula de “robo y encubrimiento”.

Según fuentes judiciales, la aprehensión se produjo el pasado 7 de octubre luego del robo de un automóvil en Villa Castells. Dentro del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, la policía secuestró guantes de látex, barretas, pinzas y una importante suma de dinero en efectivo.

El operativo fue registrado por cámaras de seguridad: en las imágenes se observa cómo uno de los hombres desciende del auto, retira el techo solar de otro vehículo y huye rápidamente junto a su cómplice.

No es la primera vez que la familia del jugador se ve involucrada en hechos delictivos. En esta oportunidad, el caso volvió a generar repercusión en la previa del partido de Racing frente a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores, en el que el mediocampista está convocado.

La causa continúa bajo secreto de sumario y ambos detenidos serán indagados en las próximas horas por la fiscalía interviniente.

Fuente: TN