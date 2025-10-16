Luca Vildoza, basquetbolista argentino de 30 años que actualmente juega en Virtus Bologna, fue detenido en Italia junto a su esposa, la jugadora de vóley serbia Milica Tasic, acusados de agredir a personal médico en la vía pública.

Según la Gazzetta Dello Sport, el hecho ocurrió en la Via Calori, cerca del estadio PalaDozza, donde Virtus había jugado ante Mónaco. De acuerdo con los reportes policiales, Vildoza habría perdido la calma con una ambulancia de la Cruz Roja que esperaba en la zona, encendiendo las luces del vehículo e insultando al personal médico.

Minutos más tarde, en Viale Silvani, el auto del jugador habría bloqueado el paso de la ambulancia. En ese momento, Vildoza bajó del vehículo y tomó del cuello a uno de los paramédicos.

Su esposa intervino y, de acuerdo con los testigos, lo hizo tirándole del pelo al trabajador sanitario. El incidente ocurrió cerca de las 23:30 y fue presenciado por una patrulla de Carabineros, que intervino de inmediato.

Directivos de Virtus Bologna y agentes policiales llegaron al lugar, escoltando a la pareja a la comisaría. El paramédico agredido fue atendido en un hospital local y dado de alta, mientras que otro voluntario, una mujer de 55 años, presentó una denuncia.

La defensa de Vildoza

El abogado del jugador, Mattia Grassani, aseguró que el fiscal renunció al juicio rápido para permitir una investigación más exhaustiva. “Mi cliente y su esposa fueron liberados”, declaró.

Además, explicó que “hubo una pelea, pero fue una acción mutua y no una agresión unilateral. Vildoza solo reaccionó porque la ambulancia bloqueaba el paso cuando su esposa, que está embarazada quería regresar a casa después del partido”.

Grassani agregó que “el magistrado ya revocó el arresto y no existe ninguna medida restrictiva vigente”.

La reacción de la Cruz Roja

La Cruz Roja Italiana, Comité de Bolonia, emitió un comunicado condenando lo sucedido y respaldando a sus voluntarios: “Episodios como el ocurrido anoche en Bolonia son inaceptables, pero no disminuirán el compromiso de nuestros trabajadores, que actuaron con profesionalismo y valentía”, señalaron.

El comunicado de Virtus Bologna

Horas después del incidente, Virtus Bologna difundió un comunicado oficial para aclarar la situación. El club explicó que “el jugador y su esposa, creyéndose víctimas de una conducta ilícita, tuvieron un enfrentamiento con personal sanitario a bordo de un vehículo de la Cruz Roja Italiana, lo que derivó en la intervención policial y en medidas legales”.

Además, el club informó que la Fiscalía de Bolonia ordenó la liberación inmediata de ambos y desistió del juicio sumario. “Se están realizando investigaciones para esclarecer los hechos. Virtus expresa su plena confianza en la defensa del jugador y en el resultado del proceso”, indicó el texto.

Fuente: TN