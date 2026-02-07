El reconocido humorista apodado “El Chileno”, que hace temporada en Mar del Plata, fue detenido esta madrugada por golpear en el rostro a una persona tras una discusión por Malvinas.

El hecho ocurrió esta madrugada, pasadas la 01:00, en Rivadavia entre Corrientes y Entre Ríos, e intervino personal de la Comisaría Primera.

Los efectivos observaron a un hombre agrediendo físicamente, quien se encontraba tendido en el suelo. Con la intervención policial se logró separar a las partes y restablecer el orden en el lugar.

Según manifestó la víctima, el ataque se produjo tras una discusión verbal originada por comentarios vinculados al país de origen del agresor, en referencia a la cuestión de las Islas Malvinas El hombre, de 41 años, sufrió golpes de puño que le ocasionaron lesiones en el rostro, a la altura del ojo izquierdo.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo de la Canale, se dispuso la formación de actuaciones por el delito de “lesiones leves” y el traslado del imputado a sede fiscal.

