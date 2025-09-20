Mientras avanza la investigación por el choque múltiple ocurrido el viernes por la tarde en el Puente General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes y dejó un muerto y varios heridos, el conductor del camión responsable fue detenido e imputado por homicidio culposo. Se trata de un joven de 26 años, identificado como R.N.D. y oriundo de Santa Fe, quien según su declaración inicial perdió el control del vehículo por falla en los frenos, desencadenando la colisión de 15 vehículos.

El conductor detenido fue trasladado al Departamento de Antecedentes Personales, en tanto la fiscalía continúa esclareciendo los hechos.

La víctima fatal fue Juan Carlos Pérez, un motociclista de 57 años que circulaba por el puente y fue embestido por un auto que cambió de carril inesperadamente, quedando atrapado entre un camión y un vehículo utilitario. Tras ser rescatado por bomberos, fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, donde falleció poco después.

El siniestro fue reportado alrededor de las 15:00 mediante un llamado desesperado al 911, alertando sobre personas atrapadas y una situación crítica. Un camión de la Jefatura de la División Bomberos de Resistencia acudió rápidamente al lugar, donde los rescatistas hallaron una escena caótica con hierros retorcidos y varios heridos que fueron asistidos in situ y derivados en ambulancias al Hospital Perrando.

En la zona, los bomberos actuaron con celeridad para prevenir una tragedia mayor: desconectaron las baterías de los vehículos involucrados para evitar incendios y, en conjunto con los Bomberos de la Policía de Corrientes, realizaron un barrido de combustible en la calzada para neutralizar derrames.

Fuente: con información de TN