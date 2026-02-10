Un hombre de 28 años fue detenido hoy por agentes policiales tras un allanamiento, en el marco de una investigación por el robo de dinero en efectivo y pertenencias cometido el pasado 29 de enero en la zona del barrio San Cayetano.

Del operativo participó personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Sexta, junto con efectivos de la Comisaría Séptima, el Grupo G.A.D. y el Grupo de Contención de Caballería, en cumplimiento de una orden judicial con intervención de la UFIJE N°6, a cargo de Romina Díaz, y del Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial Mar del Plata.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 29 de enero, cuando la víctima denunció que, tras dejar estacionado su vehículo en las inmediaciones de avenida Luro y Tres Arroyos, al regresar constató la sustracción de dinero en efectivo, documentación personal y un teléfono celular iPhone 16 Pro, aportando material fílmico que permitió avanzar con la causa.

Las tareas investigativas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad privadas, lo que permitió identificar al imputado y reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar la orden de allanamiento.

Además de la detención, durante el operativo se procedió al secuestro de un aire comprimido marca Fox calibre 4.5 mm/.177, prendas de vestir utilizadas al momento del hecho, un handy marca Baofeng, un teléfono celular iPhone 16 Pro Max y un vehículo Volkswagen Voyage negro.

Finalizadas las actuaciones, la fiscal interviniente dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal al acusado y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.