El hombre acusado de violar en la playa de Miramar a una adolescente de 16 años fue detenido este viernes en el marco de un importante operativo de seguridad de la Policía Bonaerense. El sospechoso tiene 40 años y quedó a disposición de la Justicia por ser el presunto responsable del ataque sexual que ocurrió durante la madrugada del jueves pasado a la salida de un boliche de la ciudad balnearia.

El caso quedó a cargo del fiscal Rodolfo Moure, quien, a partir del episodio, convocó al equipo de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata y la SDDI Miramar para identificar y capturar al sospechoso.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, las tareas incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad, inspecciones oculares en el sector costero, entrevistas a cuidacoches, serenos de balnearios y comerciantes de la zona, y la recolección de testimonios de posibles testigos. Además, se requirió información a hoteles y hospedajes cercanos, se solicitó el listado de llamadas al 911 vinculadas a episodios similares, y se analizaron registros fílmicos aportados tanto por particulares como por comercios.

Durante la investigación, se manejaron diferentes hipótesis y líneas investigativas, recibiendo múltiples testimonios y analizando datos de personas con antecedentes compatibles. A partir del cruce de información, se descartó a varios sospechosos previamente identificados y se afinó el perfil del presunto autor.

Uno de los avances clave se produjo tras obtener el reconocimiento de un testigo, quien identificó al presunto violador a partir de imágenes y registros oficiales. Paralelamente, se realizaron controles y vigilancias sobre domicilios y lugares frecuentados por el sospechoso, así como tareas de campo para monitorear personas en situación de calle.

Fuente: Infobae.