Una turista de 24 años, proveniente de Tucumán, fue aprehendida por tentativa de hurto, tras ser retenida por transeúntes que la redujeron y llamaron a la Policía en el centro de Mar del Plata. Sin embargo la sorpresa fue cuando al ser requisada, se le encontraron siete celulares de los que no pudo justificar su procedencia.

Ads

El hecho ocurrió en la zona de la avenida Patricio Peralta Ramos y Lamadrid, y contó con la participación de personal de la Subcomisaría Casino y efectivos afectados al operativo Sol a Sol.

El procedimiento se inició tras un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre una mujer que habría sustraído pertenencias en la zona. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la sospechosa retenida por transeúntes, quienes la acusaban de haber robado un monedero.

Ads

Puede interesarte

El personal policial realizó un cacheo superficial, que arrojó resultado negativo. No obstante, al revisar la mochila de la mujer se hallaron siete teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, cuya procedencia no pudo ser acreditada.

La mujer fue identificada como una turista de 24 años, oriunda de la provincia de Tucumán. Intervino en el hecho la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Fernando Berlingeri, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “hurto en grado de tentativa” y el traslado de la aprehendida a la Unidad Penal N°50 de Batán.

Ads