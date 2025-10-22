Las autoridades de la provincia de Córdoba ejecutaron un amplio operativo antidrogas que derivó en la detención de una pareja de 44 años, acusada de comercializar estupefacientes bajo la modalidad delivery.

Ads

El procedimiento, coordinado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y en cumplimiento de directivas del Ministerio Público Fiscal, incluyó tres allanamientos simultáneos en viviendas del barrio 1° de Julio, de la capital provincial, donde se logró el secuestro de una importante cantidad de drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo.

El despliegue policial se desarrolló sobre Camino El Quebrachal s/n, un punto señalado en investigaciones previas como epicentro de actividades ilícitas. Según confirmó la FPA, en total se incautaron 1.255 dosis de marihuana y 121 de cocaína, además de un arma de fuego, $876.000 en efectivo y varios elementos vinculados a la causa, entre ellos envoltorios, teléfonos celulares y utensilios de fraccionamiento.

Ads

Los detenidos utilizaban canales de comunicación privada para coordinar la entrega de las sustancias prohibidas. De hecho, pudieron establecer que operaban najo la modalidad delivery como principal estrategia de venta. Coordinaban puntos específicos de encuentro con sus clientes e intentaban evadir controles ajustando la frecuencia y ubicación de las entregas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.

Tras concluir el procedimiento, la pareja detenida fue trasladada a la sede judicial correspondiente y se puso a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, que pena la tenencia y comercialización ilegal de sustancias prohibidas.

Ads

La FPA destacó que la investigación seguirá abierta para identificar conexiones de la banda y posibles ramificaciones en otros puntos de la ciudad. El arma y todos los elementos secuestrados serán sometidos a los peritajes correspondientes. Las autoridades buscan esclarecer el circuito de venta y el flujo de dinero producto del delito.

Puede interesarte

Fuente: Infobae