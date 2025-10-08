Una mujer de 68 años fue detenida por personal de la Prefectura Naval Argentina tras sustraer aproximadamente $41.000 a otra mujer de 62, en un local de una hamburguesería ubicada en pleno centro marplatense.

La intervención se produjo a raíz de un llamado al 911, que denunció el robo cometido en una sucursal de la cadena McDonald’s, ubicado en peatonal San Martín entre Córdoba y Santiago del Estero.

María Isabel Sánchez, a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, tomó conocimiento del hecho y dispuso la notificación y formación de causa sobre la imputada por el delito de “hurto”.

Posteriormente, se ordenó el traslado de la mujer a la Unidad Penal N°50, a la vez que se procedió a la restitución del dinero a la víctima, que había sido secuestrado entre las medias de la imputada.

