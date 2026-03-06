Una mujer de 34 años fue detenida durante la madrugada en el barrio Puerto de la ciudad, acusada de haber participado en el robo a un comercio ocurrido el día anterior.

Ads

El procedimiento se realizó mientras efectivos policiales recorrían la zona de Acha entre 12 de Octubre y El Cano. Allí identificaron a la sospechosa, cuyas características coincidían con las registradas por las cámaras de seguridad del hecho investigado.

Al momento de ser interceptada, la mujer llevaba una estaca de madera y 4.000 pesos entre sus pertenencias, elementos que fueron secuestrados por los agentes.

Ads

Según la denuncia realizada por la dueña del local, una joven de 25 años, el robo ocurrió el jueves alrededor de las 18.15 en la blanquería Candeluz, ubicada en la avenida 12 de Octubre al 3000. De acuerdo con su relato, dos hombres y una mujer ingresaron al negocio simulando ser clientes y, una vez dentro, uno de ellos fingió tener un arma de fuego para intimidarla.

En ese momento la obligaron a dirigirse al baño del local mientras sustraían dinero y otros elementos. La comerciante no sufrió heridas y entregó a la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad.

Ads

La causa es investigada por la fiscalía a cargo de Fernando Berlingieri, que dispuso la detención de la mujer y su traslado a sede judicial mientras continúa la investigación para dar con los otros involucrados.

Puede interesarte