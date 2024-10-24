En horas de la madrugada, personal policial de Fuerza Barrial de Aproximación, a raíz de llamado a la Central de Emergencias 911, procedió a la aprehensión de una mujer de 24 años.

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Tras cursar sus datos filiatorios, detectaron que la misma poseía captura activa por robo agravado de fecha 05/07/2019, captura activa por violación de domicilio fecha de 03/01/2024, comparendo compulsivo por robo triplemente agravado por ser cometido con el uso de arma de fuego no secuestrada, uso de arma impropia y en poblado y banda de fecha 18/11/2022, comparendo compulsivo por Robo triplemente agravado por ser cometido con el uso de arma de fuego no secuestrada, uso de arma impropia y en poblado y banda de fecha 06/07/2023.

Interiorizada la Dra. Deagostino Manuela, del Juzgado de Garantías N° 5, dispone el traslado de la femenina al Destacamento Femenino.

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