Una joven de 19 años fue detenida por personal policial tras ser hallada portando un arma de fuego de guerra en el Balneario N°13 de Punta Mogotes.

El procedimiento se inició a partir de la comunicación recibida por el 911, lo que motivó el inmediato arribo de efectivos policiales al lugar, donde procedieron a la identificación y aprehensión de la adolescente.

Durante la intervención, se constató que la menor portaba una pistola marca Bersa, calibre 9 mm, con la totalidad de la numeración suprimida, junto con cinco cartuchos del mismo calibre completos y sin percutar.

Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de Fernando Berlingeri, quien dispuso el alojamiento de la menor en la Unidad Penal N°50 y la realización de las actuaciones judiciales correspondientes.

