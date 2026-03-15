Una ex participante del reality Gran Hermano fue detenida en las últimas horas luego de ser acusada de participar en el robo a un turista estadounidense en la Ciudad de Buenos Aires. El episodio, que se investiga como un caso de robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, ocurrió durante la madrugada en un hotel ubicado en el barrio de Palermo.

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Según la denuncia, la víctima, un hombre de 40 años proveniente de Estados Unidos, contó que conoció a la mujer y a otro hombre durante una salida nocturna en un boliche de la zona. Tras ese encuentro, los tres se trasladaron al hotel donde el turista se encontraba alojado.

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De acuerdo con su relato, una vez en la habitación compartieron bebidas alcohólicas y, en determinado momento, el visitante se quedó dormido. Cuando despertó varias horas después, advirtió que estaba solo y que le faltaban distintas pertenencias personales, entre ellas su pasaporte y un reloj digital.

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Tras el hecho, el hombre radicó la denuncia y aportó datos que permitieron avanzar en la investigación. Los registros del hotel y el reconocimiento realizado por un empleado del establecimiento ayudaron a identificar a la ex participante del reality, lo que derivó en su detención.

El caso quedó en manos de la Justicia, que ahora intenta determinar el grado de participación de los sospechosos y si hubo otras personas involucradas en el episodio. Mientras tanto, la mujer permanece imputada en una causa por robo, en una investigación que generó fuerte repercusión por su vínculo con el popular programa televisivo.

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