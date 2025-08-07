Unas vacaciones familiares en Florida terminaron en un verdadero escándalo cuando un turista británico fue detenido tras ser acusado de intentar ahogar a su nuera en la pileta de un exclusivo resort cerca de Disney World.

El brutal episodio ocurrió el sábado 3 de agosto por la tarde en el Solterra Resort, ubicado en la localidad de Davenport, a menos de 15 minutos del famoso parque de diversiones.

Según informaron las autoridades del Condado de Polk, Mark Gibbon, de 62 años, protagonizó una violenta discusión con su nuera, Jasmine Wyld, de 33 años, por una disputa relacionada con su testamento.

Una pelea familiar que terminó en violencia

Según la investigación policial, la situación se descontroló cuando Gibbon empujó y mantuvo a Wyld bajo el agua en reiteradas ocasiones. La mujer contó que no podía respirar y que sintió que iba a ahogarse. “Tuve que pelear con Mark para poder salir de abajo del agua, pero él seguía empujándome”, declaró la víctima ante los agentes.

La escena fue aún más dramática porque la hija de Jasmine, de apenas 9 años, se tiró a la pileta para intentar rescatar a su mamá. Sin embargo, el hombre también la apartó mientras continuaba el ataque.

Testigos del hecho aseguraron que el agresor solo se detuvo cuando empleados del lugar le gritaron que ya habían llamado a la policía. Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y detuvieron a Gibbon, quien reconoció que empujó a su nuera bajo el agua, aunque negó haber intentado matarla.

Qué se sabe del caso y cómo sigue la investigación

La víctima sufrió algunos rasguños, pero logró salir con vida gracias a la intervención de su hija y de otras personas presentes en el lugar. Según la reconstrucción policial, tanto Gibbon como Wyld habían estado bebiendo antes de la pelea, que se desató por “las condiciones del testamento familiar”. El hombre dijo que en medio de la discusión ella lo abofeteó y que eso provocó su furia.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, fue contundente al referirse al caso: “Nos encanta que Polk County reciba visitantes de todo el mundo, pero esperamos que se comporten. Como el señor Gibbon no pudo controlar su enojo, puede que termine pasando mucho más tiempo en Florida del que pensaba”.

El hombre fue imputado por intento de homicidio en segundo grado y agresión. Permanece detenido y deberá presentarse ante la justicia el próximo 9 de septiembre.

Fuente: TN