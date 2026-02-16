La causa por el asesinato de Brian Cabrera, el joven baleado en pleno carnaval de Mercedes, sumó en las últimas horas un nuevo detenido. Se trata de Omar Teodoro Auza, de 54 años, señalado como quien habría entregado el arma utilizada en el ataque.

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo sobre la avenida 29, entre las calles 24 y 22, mientras una banda tocaba en el escenario y cientos de personas participaban de los festejos. Según la reconstrucción judicial, todo comenzó con una discusión que escaló rápidamente hasta que uno de los involucrados sacó un arma y disparó.

Cabrera, de 18 años, recibió dos impactos, en la cabeza y en el pecho, y cayó gravemente herido sobre el asfalto. Fue trasladado de urgencia al hospital Blas Dubarry, donde murió horas después tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

El mismo día del ataque habían sido detenidos María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19, a quien se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el hecho. Ahora, con la detención del tercer sospechoso, los investigadores buscan determinar el grado de participación de cada uno.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que trabaja con testimonios y registros de cámaras de seguridad para esclarecer por completo las circunstancias del homicidio.

Fuente: TN