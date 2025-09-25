A través de un allanamiento en el barrio El Progreso, la Policía logró recuperar una bicicleta y detener al ladrón, un hombre de 44 años que había asaltado con una cuchilla a otro de 66 en la tarde del miércoles.

Ayer poa la tarde, personal de la Comisaría Tercera se presentó en Rosales y Luis Agote, donde la víctima denunció que un sujeto lo había amenazado con un arma blanca para robarle la bicicleta. Además, indicó que el malviviente se dio a la fuga e ingresó a una vivienda cercana.

Luego de pesquisas y relevamiento de cámaras privadas, las autoridades lograron visualizar que el delincuente había ingresado a un domicilio situado en Rosales al 5200, por lo que la fiscal Florencia Salas autorizó una orden de allanamiento de urgencia.

Durante el operativo, con apoyo del personal del Comando de Patrullas, consiguieron detener al autor del robo y secuestrar el rodado, como así también la cuchilla utilizada para cometer el lícito.

En esa línea, el aprehendido fue notificado de la formación de causa por el delito de “robo agravado por el uso de arma blanca” y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

