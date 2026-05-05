En el marco de la investigación por el homicidio agravado de Eber Ezequiel Puliti (38), la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata concretó una nueva detención y secuestró elementos clave para la causa. El procedimiento fue ordenado por la UFI N°1, a cargo de la fiscal Florencia Salas.

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El hecho ocurrió el pasado 23 de abril, alrededor de las 3:20, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre tendido sin vida en la vía pública, en la zona de Diagonal Gascón entre Sicilia y Génova. Personal del SAME constató el fallecimiento y, posteriormente, la autopsia determinó que la víctima presentaba heridas de arma blanca en la zona intercostal y en un glúteo. Días después, el cuerpo fue identificado como el de Puliti.

A partir de tareas investigativas, relevamiento de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales, en una primera instancia se había logrado la detención de José Ángel Bordenave (27), quien luego recuperó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el avance del análisis de nuevas pruebas permitió identificar la participación de otro sospechoso.

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Según informaron fuentes policiales, las cámaras registraron que, inmediatamente después del ataque, una camioneta Ford Ranger blanca se retiró del lugar, conducida por Cristian Diego Gastón Battiato (47). Con esos elementos, la Justicia ordenó su detención y el secuestro del vehículo.

Finalmente, este 4 de mayo, efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI interceptaron la camioneta en la zona de Tres Arroyos al 400 y detuvieron a Battiato en la vía pública. Durante la requisa, se incautaron una navaja y un teléfono celular que serán sometidos a peritajes. El imputado fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, donde quedó alojado mientras avanza la causa.

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