Un pastor de 46 años fue detenido acusado de acoso sexual virtual y abuso sexual simple agravado contra una menor de edad, tras una denuncia presentada por la madre de la víctima. El caso ocurrió en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, y quedó caratulado como grooming.

La investigación se inició cuando la madre de la nena detectó mensajes con contenido afectivo y sexual enviados por el acusado a través de Facebook y WhatsApp. Según la denuncia, el hombre le solicitaba fotos y mantenía intercambios inapropiados con la menor.

A partir de la causa, la Policía realizó dos allanamientos: uno en Cañuelas, donde fue detenido el sospechoso, identificado con las iniciales E.O., y otro en Gregorio de Laferrere, en el templo religioso vinculado al pastor. Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen.

Durante los procedimientos se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos notebooks, una videocámara, cámaras fotográficas, pendrives, una CPU y cuadernos con anotaciones, todos elementos que serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de los hechos denunciados.

Las autoridades confirmaron que el acusado contaba con antecedentes penales y que incluso había sido condenado anteriormente por delitos similares, un dato que resultó clave para ordenar su detención y los allanamientos.

La causa es instruida por la Unidad Fiscal Especial en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, con intervención del Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza. Por tratarse de una menor, la Justicia dispuso medidas especiales para preservar su identidad y su integridad mientras avanza la investigación.

Fuente: TN