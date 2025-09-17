Detuvieron a un mechero “fanático” del atún: se llevaba cinco latas sin pagar
Ocurrió en un local de la zona de Güemes. El hombre se llevaba la mercadería y fue retenido por el dueño del comercio.
Un hombre de 34 años fue detenido en la zona de Güemes por intentarse llevar de un comercio, en la modalidad mechero, cinco latas de atún valuadas en $29.000, informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió esta tarde en “El Mercadin” (Castelli 1342), donde el propietario -tras observar el movimiento sospechoso del sujeto- logró demorar al malviviente hasta la llegada de las autoridades.
La intervención fue coordinada por la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, tras un llamado a la Central de Emergencias 911.
En este contexto, el fiscal dispuso que se notifique al imputado por el delito de “hurto en grado de tentativa” y ordenó la restitución de los elementos secuestrados al comerciante.
