Un hombre de 34 años fue detenido en la zona de Güemes por intentarse llevar de un comercio, en la modalidad mechero, cinco latas de atún valuadas en $29.000, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió esta tarde en “El Mercadin” (Castelli 1342), donde el propietario -tras observar el movimiento sospechoso del sujeto- logró demorar al malviviente hasta la llegada de las autoridades.

La intervención fue coordinada por la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, tras un llamado a la Central de Emergencias 911.

En este contexto, el fiscal dispuso que se notifique al imputado por el delito de “hurto en grado de tentativa” y ordenó la restitución de los elementos secuestrados al comerciante.

