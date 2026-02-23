El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre semidesnudo que intentaba cometer un ilícito en la vía pública. Mientras el personal del Comando de Patrullas se dirigía al lugar, un transeúnte señaló que un sujeto con esas características había dañado el vidrio de una camioneta.

Al llegar, los efectivos constataron que una Nissan blanca tenía el vidrio trasero lateral izquierdo roto. En el interior del vehículo encontraron al sospechoso, sin remera y con un short azul, revisando el habitáculo con distintos objetos en sus manos.

En las inmediaciones hallaron una réplica de revólver envuelta en una prenda y una piedra que habría sido utilizada para romper el cristal. También recuperaron dos cajas de herramientas que estaban debajo del rodado y pertenecían al propietario.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso la aprehensión del joven por tentativa de robo y ordenó su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán. Los elementos fueron restituidos al dueño del vehículo.

