El procedimiento se dio en el marco del operativo “Sol a Sol”, cuando efectivos policiales de la Comisaría 12ª, detectaron la circulación de un Fiat Cronos negro sin patente colocada en la zona de San Martín y Estado de Israel.

Al intentar identificar al conductor, el joven escapó, lo que dio inicio a una breve persecución. Minutos después, el vehículo fue abandonado y el sospechoso continuó la huida a pie, aunque finalmente fue alcanzado y reducido en la intersección de avenida Luro y David Ortega.

Tras verificar los datos del automóvil en el sistema policial, se confirmó que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 8 de febrero de 2026, solicitado por la Subcomisaría Casino de Mar del Plata en el marco de una investigación por hurto.

El vehículo fue secuestrado y la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien avaló el procedimiento, dispuso la notificación formal de la formación de la causa según el artículo 60 del Código Procesal Penal y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

