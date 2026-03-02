Detuvieron a un joven que circulaba en un auto con pedido de secuestro
Un hombre de 22 años fue aprehendido luego de ser sorprendido al volante de un vehículo que tenía orden de retención vigente por hurto.
El procedimiento se dio en el marco del operativo “Sol a Sol”, cuando efectivos policiales de la Comisaría 12ª, detectaron la circulación de un Fiat Cronos negro sin patente colocada en la zona de San Martín y Estado de Israel.
Al intentar identificar al conductor, el joven escapó, lo que dio inicio a una breve persecución. Minutos después, el vehículo fue abandonado y el sospechoso continuó la huida a pie, aunque finalmente fue alcanzado y reducido en la intersección de avenida Luro y David Ortega.
Tras verificar los datos del automóvil en el sistema policial, se confirmó que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 8 de febrero de 2026, solicitado por la Subcomisaría Casino de Mar del Plata en el marco de una investigación por hurto.
El vehículo fue secuestrado y la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien avaló el procedimiento, dispuso la notificación formal de la formación de la causa según el artículo 60 del Código Procesal Penal y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión