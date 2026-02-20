Un joven de 24 años fue aprehendido en el barrio El Casal acusado de ingresar a la vivienda de su madre, golpearla y causar daños en el interior del domicilio.

Ads

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de Federico y Lohiol, donde personal de la Subcomisaría Camet intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia familiar. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven en medio de una agresión contra su madre, una mujer de 45 años, y provocando destrozos en la propiedad.

Ante la situación, los policías lo redujeron y lo trasladaron a la dependencia correspondiente.

Ads

La fiscalía de Flagrancia dispuso que el acusado fuera derivado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras continúa la investigación del caso.

Puede interesarte

Ads