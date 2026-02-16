El joven de 21 años fue detenido en las últimas horas durante un operativo policial realizado en el marco de una investigación por robo agravado. El procedimiento se llevó a cabo en un barrio de la ciudad y permitió el secuestro de un arma de guerra que el sospechoso habría descartado al advertir la presencia de los efectivos.

Ads

El procedimiento se realizó en la zona de Klaglievich al 6200. Según informaron fuentes policiales, al notar la presencia de los efectivos el sospechoso arrojó una riñonera dentro de un jardín. Tras ser identificado, los agentes revisaron el elemento descartado y encontraron en su interior un revólver calibre .38 marca Colt, sin numeración visible. Además, tenía cinco municiones calibre 9 mm intactas, que habían sido adaptadas de manera precaria para poder utilizarse en el arma.

La detención se dio en el marco de una causa por un robo agravado por el uso de arma de fuego y efracción, ocurrido el 15 de febrero en una vivienda del mismo barrio. En ese hecho, el joven habría ingresado por la fuerza al domicilio, robado teléfonos celulares y amenazado a las víctimas con un arma antes de escapar.

Ads

Intervienen en la causa la UFIJE N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, y la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Berlingieri. La Justicia dispuso la formación de una causa por portación de arma de guerra, el secuestro del arma y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición judicial.

Puede interesarte

Ads