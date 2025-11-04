Un joven de 23 años fue detenido en la intersección de las avenidas Arturo Alió y Colón, luego de que la policía confirmara que tenía un pedido de captura activo por el delito de “robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa”.

Ads

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 12ª, con la colaboración del Comando de Patrullas, en el marco de recorridas preventivas por la zona.

Durante la identificación del sospechoso, los efectivos constataron a través del sistema informático que el joven era requerido por el Tribunal en lo Criminal N° 2, a cargo del Dr. R. Falcone, con fecha de alta del 17 de octubre de 2025.

Ads

Ante la confirmación de la medida judicial, se comunicó la novedad a la autoridad interviniente, que dispuso la aprehensión del imputado y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá alojado a disposición del tribunal.

Puede interesarte

Ads