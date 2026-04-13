El sospechoso fue aprehendido luego de una persecución en la zona de Bermejo al 500. Investigan un robo agravado cometido en una casa, donde redujeron al morador y robaron dinero y armas.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 3ª, en el marco de un operativo de prevención de robos bajo esa modalidad, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de personas en los techos de una casa ubicada en Bermejo al 500.

Al llegar al lugar, los policías observaron a tres hombres que descendían hacia la vía pública y escapaban en distintas direcciones.

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Tras una breve persecución, los efectivos lograron detener a uno de ellos a pocos metros de la vivienda. En su poder secuestraron un revólver calibre .38 con municiones.

Los otros dos sospechosos lograron escapar y eran buscados.

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De acuerdo con la investigación, los autores habían ingresado a la casa por un ventiluz del segundo piso. Una vez adentro, redujeron al morador sin provocarle lesiones y robaron armas de fuego y una importante suma de dinero en pesos y moneda extranjera.

La fuga se produjo cuando advirtieron la llegada del personal policial.

La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, cuyo titular, el fiscal Eduardo De la Canale, ordenó la aprehensión del imputado, su traslado a la Unidad Penal N° 44 y la realización de las actuaciones de rigor.