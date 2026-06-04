Un hombre de 25 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado 19 de mayo en un local comercial ubicado sobre la calle Olavarría al 4500.

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La investigación fue llevada adelante por personal de la Comisaría Novena y el Gabinete Técnico Operativo, que logró identificar al presunto autor del hecho a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad y distintas tareas de campo. Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó una orden de allanamiento y detención.

El procedimiento se realizó en una vivienda de la calle Irala al 4700, donde los efectivos hicieron efectiva la captura del sospechoso. Durante el operativo no se hallaron elementos relacionados con el robo que se investiga.

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Por disposición judicial, el imputado fue notificado de la formación de la causa y posteriormente trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúa el avance de la investigación.

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