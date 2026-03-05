El hecho ocurrió en el barrio Camino a Necochea. Todo comenzó cuando personal del Comando de Patrullas fue convocado a una vivienda de la zona de Lebensohn al 5600 por disturbios entre varias personas.

Ads

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un grupo discutiendo y entrevistaron a una mujer de 42 años, quien explicó que trabaja como conductora de una aplicación de viajes. Según contó, minutos antes había pasado a buscar a un pasajero en esa dirección con destino a la zona de Tripulantes del Fournier.

De acuerdo a su relato, cuando llegaron a la esquina de Fitte y Arana y Goiri el pasajero la amenazó con un objeto punzante y le robó dinero y su teléfono celular antes de escapar del vehículo.

Ads

Puede interesarte

Mientras los policías investigaban lo ocurrido, la dueña de la casa, una mujer de 64 años, les indicó que el sospechoso sería su nieto y que se encontraba dentro de la vivienda. Poco después el joven salió y fue señalado por los presentes como el autor del robo.

Según informaron fuentes policiales, al momento de ser identificado el acusado lanzó amenazas y llegó a decir que “tendría que haber robado el auto”.

Ads

Tras ser detenido, los efectivos constataron que el joven tenía un pedido de captura activo por un robo calificado, solicitado por el Juzgado de Garantías N°1 de Mar del Plata desde julio de 2025.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso que quede imputado por robo agravado por el uso de arma impropia y ordenó su traslado a sede judicial. El caso quedó en manos del fiscal Facundo De La Canale.