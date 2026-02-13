Un hombre de 36 años fue detenido luego de una pelea familiar ocurrida en una vivienda de la calle Los Quebrachos al 3100. El hecho comenzó tras un conflicto entre cuñados. Según informaron fuentes policiales, durante la discusión el hombre habría golpeado a la víctima, de 31 años, en la cabeza con un arma de fuego. Como consecuencia, el herido sufrió tres cortes leves en el cuero cabelludo.

Ads

Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 15ª llegaron al lugar. Allí, el acusado entregó de manera voluntaria varias armas que tenía en su poder: tres pistolas Bersa (calibres .22, .45 y 9 mm), una carabina calibre .22, un fusil Mauser 7,65, dos miras térmicas y municiones de distintos calibres.

La Fiscalía de Flagrancia intervino en el caso y dispuso que el hombre quede imputado por portación ilegal de arma de guerra y lesiones leves. Además, ordenó el secuestro de todo el armamento para su análisis y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44.

Ads

La investigación continúa.

Ads