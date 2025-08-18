Un hombre de 28 años fue aprehendido luego de intentar cometer una entradera en una vivienda de Ciudad del Rosario al 1100.

Según relataron las víctimas, madre e hija de 59 y 36 años, el delincuente había trepado un paredón que da a un patio interno y entró por la ventana del baño. Una vez en el interior, las amenazó con un palo de escoba para amedrentarlas, aunque no llegó a lesionarlas.

Al momento de la detención, personal policial le secuestró un morral con dos teléfonos celulares y un monedero con 5700 pesos, pertenecientes a las damnificadas.

El fiscal de Flagrancia, Dr. Eduardo Layus, dispuso que el imputado fuera notificado de la formación de causa por robo agravado por escalamiento y uso de arma impropia en grado de tentativa, y trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

