Detuvieron a un hombre tras un intento de entradera armado con un palo de escoba
El sujeto había trepado un paredón e ingresado por la ventana del baño.
Un hombre de 28 años fue aprehendido luego de intentar cometer una entradera en una vivienda de Ciudad del Rosario al 1100.
Según relataron las víctimas, madre e hija de 59 y 36 años, el delincuente había trepado un paredón que da a un patio interno y entró por la ventana del baño. Una vez en el interior, las amenazó con un palo de escoba para amedrentarlas, aunque no llegó a lesionarlas.
Al momento de la detención, personal policial le secuestró un morral con dos teléfonos celulares y un monedero con 5700 pesos, pertenecientes a las damnificadas.
El fiscal de Flagrancia, Dr. Eduardo Layus, dispuso que el imputado fuera notificado de la formación de causa por robo agravado por escalamiento y uso de arma impropia en grado de tentativa, y trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.
