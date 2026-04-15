Detuvieron a un hombre tras robar un auto y escapar por la ciudad
El sospechoso, de 34 años, fue aprehendido luego de intentar escapar en un vehículo robado. Un cómplice logró darse a la fuga.
Personal de la Comisaría 11ra, junto a efectivos de Prefectura Naval Argentina, detectó un Renault Sandero blanco que había sido reportado como robado minutos antes.
El vehículo fue localizado en la zona de avenida Juan B. Justo y Amaya. Al intentar interceptarlo, el conductor emprendió la fuga, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por distintas calles de la ciudad.
Durante la persecución, al llegar a la intersección de Magallanes y San Francisco Javier, dos hombres descendieron del rodado y escaparon a pie en distintas direcciones.
Uno de ellos fue alcanzado y aprehendido en inmediaciones de Irala al 10600, mientras que el segundo logró huir y es intensamente buscado por las autoridades.
En el procedimiento también se logró recuperar el vehículo sustraído, que fue trasladado a la dependencia policial para las actuaciones correspondientes.
La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Baqueiro, quien dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 y su presentación ante la Justicia en las próximas horas.
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