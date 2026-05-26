Un hombre de 33 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 9na y del Gabinete Técnico Operativo tras intentar cometer un robo en una vivienda del barrio San Carlos de Mar del Plata.

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El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Pringles al 200, donde la policía acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de intrusos. Al llegar, los efectivos encontraron al sospechoso dentro de la propiedad, luego de que ingresara escalando un paredón junto a otro hombre que logró darse a la fuga.

Según informaron fuentes policiales, el imputado sorprendió al propietario, un hombre de 60 años, mientras descansaba junto a su esposa y lo intimidó utilizando una réplica de arma de fuego con fines de robo.

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Durante el procedimiento se secuestraron guantes, un teléfono celular Motorola y la réplica de pistola utilizada en el hecho. La fiscal de Flagrancia, Dra. Mariana Baqueiro, ordenó la formación de causa por “tentativa de robo agravado por escalamiento” y el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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