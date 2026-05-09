El rápido accionar de una joven, que tras escuchar ruidos en su vivienda del barrio San José llamó a la Policía, llamó al 911, posibilitó que agentes del Comando de Patrullas detuviera a un hombre de 30 que, minutos antes, había ingresado al domicilio, sustraído diversos elementos y generado un importante desorden.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre personas ingresando por los techos de la propiedad ubicada en Rodríguez Peña 3300. Al arribar, los efectivos observaron a un individuo con el rostro cubierto, guantes y vestimenta oscura, quien al advertir la presencia policial emprendió la fuga por viviendas linderas.

Minutos después, personal de apoyo logró localizar en la zona de Roca entre España y 20 de Septiembre a un sospechoso que coincidía con la descripción aportada. El hombre presentaba signos de agitación, barro en sus prendas y manos, y llevaba consigo guantes, una bufanda y una gorra negra.

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Según relató la víctima, una joven de 21 años que se encontraba sola en el domicilio, escuchó ruidos en el patio delantero y luego constató que desconocidos habían violentado rejas y ventanas para ingresar. Ante la situación, logró refugiarse en una habitación y dar aviso a emergencias mientras los intrusos recorrían la vivienda.

En la inspección, los uniformados constataron daños en aberturas y un importante desorden en el interior. Además, secuestraron herramientas presuntamente utilizadas para el ingreso, entre ellas una barreta y un criquet.

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Los damnificados denunciaron el faltante de auriculares inalámbricos, relojes y una suma no precisada de dinero en efectivo.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien dispuso la aprehensión del imputado, el secuestro de los elementos de interés y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.