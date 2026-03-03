Un hombre de 25 años fue detenido por personal de la Prefectura Naval Argentina tras provocar daños en en la puerta de acceso a un edificio del barrio La Perla.

Según se informó oficialmente, el episodio ocurrió en la propiedad ubicada en Independencia al 900, cuando el imputado rompió el vidrio de la puerta de acceso. Luego de ocasionar los destrozos, el sujeto se dio a la fuga.

A pocos metros del lugar, en la intersección de Libertad y Catamarca, fue interceptado por el personal interviniente y reducido.

Durante el procedimiento se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyo personal médico realizó las primeras curaciones y dispuso su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), debido a que el joven se encontraba agresivo y hostil al momento de la aprehensión.

El hombre permanece internado con consigna policial de Prefectura hasta recibir el alta médica.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso iniciar actuaciones por el delito de daño y establecer una nueva comunicación judicial una vez que se concrete el alta médica, a fin de continuar con las diligencias correspondientes.