Un hombre fue aprehendido luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública, cuando amenazó con un arma blanca a agentes de seguridad y a terceros durante un control. El hecho se registró en la zona de Córdoba al 2200, en el marco de operativos de prevención impulsados por la Municipalidad de General Pueyrredon.

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Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, el procedimiento comenzó cuando personal de la Patrulla Municipal detectó a tres individuos consumiendo bebidas alcohólicas en el espacio público. Al intentar identificarlos, uno de ellos reaccionó de manera agresiva y extrajo un arma blanca de entre sus prendas, generando una situación de riesgo para los presentes.

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Ante esta situación, el personal interviniente actuó con rapidez y logró reducir al agresor en el lugar. Tras ser inmovilizado, se le colocaron las esposas reglamentarias y se solicitó la presencia de efectivos policiales para continuar con el procedimiento correspondiente.

Minutos más tarde, un móvil policial trasladó al detenido a la Comisaría Segunda, donde se iniciaron las actuaciones judiciales de rigor. Desde el área de Seguridad destacaron la importancia de estos operativos preventivos para evitar situaciones de mayor gravedad en la vía pública.

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