Detuvieron a un hombre que robó una bicicleta de una casa en El Grosellar
El hecho ocurrió en la madrugada, pero el sujeto fue sorprendido horas después mientras circulaba con el rodado cerca de la misma zona, en el barrio Fray Luis Beltrán.
Durante esta mañana, un hombre de 47 años denunció que un sujeto ingresó a su domicilio del barrio El Grosellar, rompió la cerradura de la puerta del quincho y se llevó una bicicleta. Además, según constató por las cámaras de seguridad, el delincuente accedió por la ligustrina del frente y sustrajo el rodado, dándose a la fuga en dirección a la calle Montes Carballo.
El hecho ocurrió a las 5:48 y al ver las filmaciones, la víctima se comunicó de inmediato con las autoridades, quienes iniciaron actuaciones de rigor por “Robo”.
Tras ello, el personal policial de la Comisaría Séptima interceptó al ladrón de 33 años en Gandhi y Anchorena mientras circulaba en el rodado sustraído.
En ese marco, el fiscal Eduardo Layus ordenó que se notifique al imputado por el delito de “Encubrimiento”, le devuelvan la bicicleta al propietario y que el malviviente sea trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
