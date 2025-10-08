El hecho ocurrió este martes por la tarde, cuando el presidente Javier Milei se retiraba de la zona de Güemes y Alvarado, tras encabezar una recorrida junto a su comitiva en el marco del relanzamiento de la campaña electoral de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Ads

En medio del operativo de seguridad, personal de la División Custodia y Seguridad Presidencial de la Policía Federal Argentina detectó entre la multitud a un hombre que se acercó al mandatario profiriendo insultos y con aparentes intenciones de agresión física. De inmediato, los efectivos intervinieron y lograron reducirlo antes de que se produjera cualquier incidente.

El hombre, mayor de edad y oriundo de Mar del Plata, fue detenido en el lugar gracias al rápido accionar de un oficial de la custodia presidencial, que evitó que la situación pasara a mayores.

Ads

El detenido fue llevado a la sede local de la Policía Federal Argentina en un móvil de la Comisaría 8ª de la Policía Bonaerense. Intervino la Fiscalía Federal de Atención Temprana de Delitos Complejos de Mar del Plata, que dispuso su alojamiento en la D.U.O.F. local y el inicio de actuaciones judiciales bajo la carátula “Averiguación de ilícito”.

Luego de constatar que el hombre no poseía antecedentes ni medidas restrictivas de libertad, la Justicia ordenó su liberación.

Ads

Puede interesarte