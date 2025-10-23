La Policía Federal Argentina (PNA) detuvo a un hombre que comercializaba pornografía inafantil en Tres Arroyos y secuestró un celular y un CPU, los cuales contenían material de interés para la causa.

La División Unidad Operativa Federal de Necochea, perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, llevo adelante un allanamiento, emitido por el Juzgado de Garantías N°1 de Tres Arroyos, a cargo de Agustina Cedeira.

Luego de un mes de investigación, junto con la UFIJ N° 6 de Tres Arroyos , las autoridades lograron determinar la ubicación de un domicilio en el que un hombre poseía y comercializaba imágenes pornográficas de menores de edad por internet.

Como resultado del procedimiento, secuestraron un celular y un CPU, los cuales contenían información trascendental, objetiva y concreta con elementos probatorios contundentes, y detuvieron al sujeto investigado.

Por su lado, desde la PNA destacaron que el operativo se enmarca en las acciones y lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional y forma parte del trabajo orientado a fortalecer la lucha contra los delitos.

