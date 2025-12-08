Personal policial fue alertado a través de un llamado al 911 sobre un conflicto en una vivienda del barrio Autódromo.

Ads

Al llegar al lugar, constataron que un sujeto de 37 había ingresado a la casa de su ex pareja, una mujer de 28 años, y que la amenazaba con un cuchillo para retenerla contra su voluntad e impedir que se comunicara con otras personas.

Teas una persuasión verbal, los agentes lograron detener al hombre que ya contaba con una medida cautelar de restricción de acercamiento vigente.

Ads

Interiorizada la Dra. Mariana Baqueiro, Fiscal en turno de la UFI de Flagrancia, dispuso el secuestro del cuchillo, notificación de formación de causa y posterior traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 del Complejo Penitenciario de Batán.

Puede interesarte

Ads