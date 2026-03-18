Un hombre fue detenido luego de ser denunciado por vecinos que alertaron que estaba acampando en la vía pública, en la zona de San Luis y Colón.

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El operativo comenzó a partir de un mensaje enviado a la línea de WhatsApp de la Patrulla Municipal, que funciona las 24 horas. Tras recibir el aviso, personal del área de Seguridad se acercó al lugar para verificar la situación.

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Al llegar, los agentes confirmaron la presencia del hombre y le pidieron que se levantara para poder identificarlo junto a la Policía. Sin embargo, según informaron desde el Municipio, reaccionó de forma agresiva y comenzó a discutir con el personal.

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Ante esta actitud, efectivos policiales decidieron detenerlo y trasladarlo a la Comisaría Novena por desobedecer a la autoridad y generar disturbios.

Desde la Municipalidad recordaron que la línea de WhatsApp (223 340 6177) está disponible todos los días y permite a los vecinos enviar ubicación, fotos o videos para facilitar la rápida intervención en este tipo de situaciones.

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