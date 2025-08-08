Un hombre de 27 años fue detenido hoy en la zona de La Gloria de la Peregrina luego de ser denunciado por su pareja, una mujer de 25, de agresiones físicas, verbales, psicológicas y económicas.

El hecho ocurrió en Vecinos Unidos al 900 e intervino personal de la Comisaría Decimocuarta, junto al Gabinete Técnico Operativo y el titular de la dependencia.

Los efectivos constataron que el imputado, además de las agresiones, portaba un arma de fuego tipo “recorte” con la que habría realizado disparos previamente.

Mediante técnicas de persuasión verbal, el personal policial logró reducir al agresor, quien fue trasladado a la comisaría. La víctima solicitó una medida cautelar de restricción para su protección.

La investigación está a cargo de la UFI de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación del imputado por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego”.

Además, ordenó el secuestro del arma y el traslado del sujeto a la Unidad Penal N°44.