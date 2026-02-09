Un hombre de 65 años fue detenido este lunes en el barrio Los Acantilados, en Mar del Plata, luego de volver a presentarse en la casa de una mujer de 60 años, a pesar de tener prohibido acercarse por una medida vigente.

Ads

La intervención se dio tras un llamado al 911, que alertó a la Policía sobre la presencia del hombre en el domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que ya había sido retirado horas antes por la misma situación, pero que regresó nuevamente, repitiendo la conducta.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizaron los pasos habituales del procedimiento.



Ads

Ads