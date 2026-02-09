Detuvieron a un hombre por romper orden de restricción de acercamiento reiteradamente en el Barrio Los Acantilados
Un sujeto de 65 años fue aprehendido este lunes en un domicilio de la ciudad tras incumplir de forma constante una orden dictada por el Juzgado de Familia, luego de que personal policial interviniera tras un llamado de emergencia.
Un hombre de 65 años fue detenido este lunes en el barrio Los Acantilados, en Mar del Plata, luego de volver a presentarse en la casa de una mujer de 60 años, a pesar de tener prohibido acercarse por una medida vigente.
La intervención se dio tras un llamado al 911, que alertó a la Policía sobre la presencia del hombre en el domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que ya había sido retirado horas antes por la misma situación, pero que regresó nuevamente, repitiendo la conducta.
Ante esta situación, el hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizaron los pasos habituales del procedimiento.
